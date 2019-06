Fussball Bayern-Auswahl will sich zum Amateur-Europameister krönen Die Bayern-Auswahl will den bedeutendsten Amateurfußball-Wettbewerb der Europäischen Fußball-Union UEFA gewinnen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Ball geht ins Netz. Foto: Jan Woitas/Archivbild

Burghausen.Die Mannschaft von Trainer Engin Yanova trifft heute im Endspiel des UEFA-Regionen-Pokals in Burghausen auf Polen. Die Auswahl des Bayerischen Fußball-Verbands hat es als erste deutsche Mannschaft in der 20-jährigen Historie des Wettbewerbs ins Finale geschafft und will Titelverteidiger Kroatien ablösen. Für den Deutschen Fußball-Bund nimmt stets eine Auswahl des Landesverbandes teil, dessen U18-Junioren im Jahr zuvor das Sichtungsturnier gewonnen haben.