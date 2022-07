Bundesliga Bayern-Basketballer holen US-Center Gillespie

Die Basketballer des FC Bayern haben US-Center Freddie Gillespie verpflichtet. Wie der Münchner Bundesligist am Montag mitteilte, unterschrieb Gillespie einen Vertrag über zwei Jahre. Der 25-Jährige spielte in der vergangenen Saison zunächst in der NBA für die Orlando Magic und später in der nordamerikanischen Entwicklungsliga G League für Memphis Hustle. Gillespie absolvierte insgesamt 29 Einsätze in der NBA, 20 davon in seiner ersten Profisaison 2020/2021 für die Toronto Raptors.

dpa