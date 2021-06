Anzeige

Basketball Bayern-Basketballer im Meisterschaftsfinale ohne Zipser Der frühere NBA-Profi Paul Zipser fehlt Pokalsieger FC Bayern München in der Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft.

Berlin.Wie der Club am Mittwoch erst eine halbe Stunde vor Beginn der ersten Begegnung in der Hauptstadt mitteilte, kann der 27 Jahre alte Nationalspieler „aufgrund neurologischer Probleme bis auf Weiteres“ nicht dabei sein. „Zipser befindet sich derzeit in intensiven medizinischen Untersuchungen, erst nach deren Abschluss wird sich der FCBB wieder zum Stand der Dinge äußern“, hieß es in einer Mitteilung.

Der ehemalige Spieler der Chicago Bulls hatte zuvor großen Anteil an der bisher so erfolgreichen Saison der Bayern, die nicht nur den deutschen Pokal gewannen, sondern sich auch als erstes Team aus der Bundesliga für die Playoffs in der europäischen Königsklasse Euroleague qualifiziert hatten. Im Pokalendspiel gegen Alba war Zipser in dieser Spielzeit zudem mit 18 Punkten Topscorer.

