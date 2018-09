Basketball Bayern-Basketballer klarer Favorit auf Meistertitel

Münchens Spieler feiern den Gewinn der deutschen Meisterschaft. Foto: Matthias Balk/Archiv

Berlin.Die Basketballer des FC Bayern gehen als großer Meisterfavorit in die neue Bundesliga-Saison. 14 der 18 Coaches rechnen in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur mit einer erfolgreichen Titelverteidigung der Münchner. Einzig Denis Wucherer von s. Oliver Würzburg nennt den früheren Serienmeister Brose Bamberg als seinen Favoriten. Ludwigsburgs Coach John Patrick sieht zudem Vizemeister ALBA Berlin auf Augenhöhe mit den Münchnern. Drei Trainer gaben keinen Tipp ab. Die Saison beginnt an diesem Freitagabend (19.00 Uhr) mit dem Spiel von ratiopharm Ulm gegen den FC Bayern.