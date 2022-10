Euroleague Bayern-Basketballer müssen weiter auf Sieg warten

Die Basketballer des FC Bayern München müssen weiter auf ihren ersten Saisonerfolg in der Euroleague warten. Am Donnerstag verlor die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri ihr Heimspiel gegen Titelanwärter Armani Mailand mit 81:83 (37:43). Damit stehen die Münchener weiter im Tabellenkeller. Auch in die vergangenen Euroleague-Saison waren die Münchener mit vier Niederlagen gestartet.

dpa