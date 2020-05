Anzeige

Basketball Bayern-Basketballer ohne Monroe und Djedovic Die Basketballer des FC Bayern München müssen im Finalturnier der Bundesliga auf ihren Topscorer Greg Monroe und Führungsspieler Nihad Djedovic verzichten.

Merken

Mail an die Redaktion Nihad Djedovic (l) von Bayern München fängt den Ball. Foto: Andreas Gora/dpa/Archivbild

München.Dafür hat der Titelverteidiger Nationalspieler Ismet Akpinar (25) verpflichtet. Wie die Münchner am Montag mitteilten, kommt der Aufbauspieler vom türkischen Club Besiktas Istanbul und steht dem FC Bayern für das Turnier (6. bis 28. Juni) im Audi Dome zur Verfügung. US-Center Monroe (29) fehlt wegen eines Krankheitsfalls im erweiterten Familienkreis und bleibt in New Orleans. Aufbauspieler Djedovic (30) muss aufgrund einer Knieverletzung auf das Turnier verzichten.