Anzeige

Basketball Bayern-Basketballer ohne Quintett nach Moskau Die Basketballer des FC Bayern müssen auf ihrer Euroleague-Dienstreise nach Moskau auf fünf Spieler verzichten.

Merken

Mail an die Redaktion Gabriel Deck von Madrid (l) blockt Vladimir Lucic von Bayern München. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Wie die Münchner am Montag mitteilten, fehlen die Flügelspieler Vladimir Lucic (Rücken)und Matej Rudan (Sprunggelenk). Zudem befindet sich Kapitän Nihad Djedovic noch im Aufbautraining, Zan Mark Sisko und Robin Amaize sind bereits seit mehreren Wochen nicht einsatzfähig.

Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri trifft am Dienstag (18.00 Uhr) auf Khmiki Moskau um die ehemaligen Bayern-Stars Devin Booker und Stefan Jovic. Am Freitagabend (18.00 Uhr) gastieren die Münchner bei Euroleague-Titelfavorit ZSKA Moskau. Mit zwölf Siegen in 21 Partien liegen die Münchner weiter auf Playoff-Kurs.

© dpa-infocom, dpa:210125-99-162771/2