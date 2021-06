Anzeige

Basketball Bayern-Basketballer verlängern mit Erfolgscoach Trinchieri Der FC Bayern hat seinen Basketball-Erfolgstrainer Andrea Trinchieri halten können und mit einem neuen Vertrag bis 2023 an sich gebunden.

Mail an die Redaktion Der Trainer von München, Andrea Trinchieri, steht an der Seitenlinie. Foto: Tobias Hase/dpa/Archivbild

München.Der Italiener war vor einem Jahr nach München gekommen und hatte die Bayern zum Pokalsieg, ins Bundesliga-Finale und als erstes deutsches Team in das Viertelfinale der Euroleague gebracht. „Dieses fast perfekte Jahr soll aber erst der Anfang sein“, sagte Geschäftsführer Marko Pesic in einer Mitteilung vom Dienstag. Der 52 Jahre alte Trinchieri hatte während der mit 90 Partien extrem langen und kräfteraubenden Saison gezögert, seinen Einjahresvertrag zu verlängern. Nun sei er „einfach glücklich“, in München zu bleiben.

