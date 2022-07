Anzeige

Transfer Bayern-Basketballer verlängern mit Weiler-Babb bis 2024 Basketball-Vizemeister FC Bayern München hat seinen Vertrag mit US-Guard Nick Weiler-Babb um zwei Jahre bis 2024 verlängert. Wie die Münchner am Freitag mitteilten, geht der 26-Jährige nun in seine dritte Saison beim Bundesligisten. „Ich glaube an das Projekt und die Entwicklung dieses Clubs und bin stolz, weiter ein Teil davon zu sein“, äußerte der US-Amerikaner laut Vereinsmitteilung.

dpa

Mail an die Redaktion Nick Weiler-Babb von München spielt den Ball. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Nach einer schweren Gehirnerschütterung hatte sich Weiler-Babb zum Saisonende wieder zur Höchstform zurückgekämpft. Unter Coach Andrea Trinchieri erhielt er in der abgelaufenen Spielzeit sowohl in der Königsklasse als auch in der Bundesliga die zweitmeiste Einsatzzeit bei den Bayern.

„Nick hat sich in den letzten zwölf Monaten unglaublich gesteigert und seine Vielseitigkeit war ein großes Plus für unser Team“, begründete Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi die weitere Zusammenarbeit. „Obwohl er jetzt ins dritte Jahr geht, denken wir, dass er jetzt nah daran ist, das höchste Level seines enormen Potentials zu erreichen.“