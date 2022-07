Basketball Bayern-Basketballer verpflichten „Big Man“ Harris

Die Basketballer des FC Bayern Münchnern haben den früheren deutschen Nationalspieler Elias Harris verpflichtet. Wie der fünfmalige deutsche Meister am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 33 Jahre alte „variable Power Forward“ einen Zweijahresvertrag bis 2024. In der vergangenen Saison hatte Harris in Spanien und Japan gespielt. Zuvor war der gebürtige Rheinland-Pfälzer unter anderem für Bamberg und Ludwigsburg aktiv.

dpa