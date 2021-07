Anzeige

Basketball Bayern-Basketballer verpflichten Talent Obiesie aus Würzburg Basketball-Pokalsieger FC Bayern München hat das deutsche Talent Joshua Obiesie (21) verpflichtet.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Basketball fällt in den Basketballkorb. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

München.Der gebürtige Münchner unterschrieb beim Bundesligisten einen Vertrag bis 2023, wie der Verein am Freitag mitteilte. Der Linkshänder war in den vergangenen zweieinhalb Spielzeiten auf insgesamt 60 Einsätze in der Bundesliga beim Ligakonkurrenten Würzburg gekommen.

© dpa-infocom, dpa:210723-99-492476/2