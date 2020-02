Basketball Bayern-Basketballer weiter ohne Djedovic und Koponen Die Basketballer des FC Bayern München müssen weiter auf Flügelspieler Nihad Djedovic und Aufbauspieler Petteri Koponen verzichten.

Mail an die Redaktion Münchens Nihad Djedovic (r) kämpft gegen Moskaus Darrun Hilliard. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

München.Wie der deutsche Meister am Mittwoch mitteilte, fehlen beide damit in der Euroleague am Donnerstag (18.00 Uhr) bei Zenit St. Petersburg. Bei Djedovic (30) ist das Sprunggelenk noch bis zum Wochenbeginn ruhiggestellt, Koponen (31) soll nach Problemen am Oberschenkel wohl in den nächsten Tagen zurückkommen. Center Mathias Lessort kehrt dagegen schon für das Gastspiel in Russland zurück in den Kader.