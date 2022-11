Euroleague Bayern-Basketballer zeigen wahre Stärke

Erleichterung bei den Basketballern des FC Bayern München: Ausgerechnet gegen Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul konnte das Team von Chefcoach Andrea Trinchieri beim 81:78 (38:39) seinen ersten Sieg in der Europaleague feiern. In den bisherigen fünf Partien auf internationaler Bühne kassierten die Münchner ausschließlich Niederlagen. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Trinichieri am Donnerstagabend nach dem Überraschungscoup: „Ich bin sehr happy für meine Spieler, auch für unsere Fans, denn es war eine unglaubliche Atmosphäre.“

dpa