Finanzen Bayern behält Spitzenrating auch bei Ratingagentur Moody’s Nach Standard & Poors hat auch die Ratingagentur Moody’s der bayerischen Finanzpolitik erneut die Bestnote verliehen - ungeachtet der insgesamt schwieriger gewordenen Finanzlage. „Die Ratingagentur Moody’s bewertet Bayerns Finanzpolitik im aktuellen Jahresbericht auch künftig mit dem bestmöglichen Kreditrating „Aaa stable““, sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Dienstag. „Damit wurde dem Freistaat Bayern erneut von zwei renommierten Ratingagenturen die höchstmögliche Kreditwürdigkeit bescheinigt.“

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Albert Füracker (CSU), Finanzminister von Bayern, nimmt nach der Klausurtagung des Ministerrats an einer Pressekonferenz teil. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.„Solidität und Beständigkeit sind seit jeher die tragenden Säulen unserer Haushaltsführung in Bayern - die Finanzmärkte wissen dies zu schätzen und würdigen es mit ihrem Vertrauen“, freute sich der Finanzminister. „Auf die schwierigen Herausforderungen der letzten Jahre haben wir schnell und umsichtig reagiert. Wir haben zur rechten Zeit geholfen und gefördert, um insbesondere die wirtschaftliche Basis unserer Heimat nachhaltig zu sichern“, erklärte Füracker.

In seinem aktuellen Bericht stellt Moody’s laut Finanzministerium „die starke und robuste heimische Unternehmenslandschaft, die moderate Verschuldung und das gute Haushaltsmanagement als einige der wesentlichen Faktoren für das Spitzenrating des Freistaates heraus“.

Auch Standard & Poors hatte die Höchstbewertung auf die „vorausschauende Haushaltsführung in Verbindung mit den in Bayern herrschenden, soliden institutionellen Rahmenbedingungen und der herausragenden Stärke der heimischen Unternehmen“ gestützt. Dies kompensiere in der Bewertung „die merkliche, aber zur Bewältigung der Corona-Pandemie unerlässliche Aufnahme neuer Schulden“.

Mit den Finanzratings wird ausgedrückt, wie kreditwürdig ein Unternehmen oder ein Land ist. Je besser das Rating, desto kreditwürdiger gilt der Bewertete. Das bedeutet, aus Sicht der Agentur ist die Wahrscheinlichkeit bei einem guten Rating höher, dass gewährte Kredite ohne Probleme zurückgezahlt werden können. Dies führt in der Praxis auch zu besseren Konditionen für Kredite.