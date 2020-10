Anzeige

Auto Bayern bei Neuzulassungen schneller Autos vorne Jeder fünfte Neuwagen in Bayern konnte im vergangenen Jahr mindestens 231 Stundenkilometer schnell fahren. Nirgends wurden so viele schnelle Autos zugelassen wie im Freistaat.

Flensburg.In keinem anderen deutschen Bundesland wurden 2019 so viele schnelle Autos neu zugelassen wie in Bayern. Mehr als 147 000 Neuwagen fuhren mindestens 231 Stundenkilometer, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) in Flensburg hervorgeht. Das ist mehr als jede fünfte Neuzulassung des Jahres 2019 im Freistaat. Knapp 103 000 schafften sogar mindestens 241.

Deutschlandweit nimmt Bayern damit eine dominierende Rolle ein, die allerdings ein Stück weit auch von Zulassungen der beiden großen bayerischen Premiumhersteller BMW und Audi getrieben sein dürfte. Mehr als ein Viertel aller in Deutschland neu zugelassenen Autos, die schneller als 231 fahren, bekam seine Papiere in Bayern.

Die zweitmeisten schnellen Autos wurden in Baden-Württemberg angemeldet, das auf gut 115 000 Neuwagen mit einer Spitzengeschwindigkeit ab 231 kommt. In der höchsten vom KBA ausgewiesenen Geschwindigkeitskategorie, 251 Stundenkilometer und schneller, liegt die Heimat von Porsche und Mercedes-Benz mit 16 800 sogar vor Bayern mit 13 300.

Die Statistik zeigt auch, wie die Höchstgeschwindigkeit von Neuwagen in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Noch im Jahr 2010 lag der Anteil der Neuzulassungen, die 231 Stundenkilometer oder mehr erreichen konnten, in Bayern bei knapp 12 Prozent. Inzwischen sind es gut 20.