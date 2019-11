Kabinett Bayern beschließt Klima-Paket Das Kabinett entscheidet über die Methoden für mehr Klimaschutz. Die Regel für den Bau von Windrädern bleibt wohl bestehen.

Merken

Mail an die Redaktion Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte das Maßnahmenpaket vor der Sitzung am Dienstag an. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Als Reaktion auf den weltweiten Klimawandel will auch die bayerische Staatsregierung jetzt ein eigenes Maßnahmenpaket beschließen. Nach Aussage von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will das Kabinett am Dienstag in seiner Sitzung Maßnahmen beschließen, „die für uns sehr weitgehend und modern“ sind, wie er am Montag in München verriet.

Was sich konkret dahinter verbirgt, ließ Söder aber offen. Anders als von der Opposition etwa gefordert, dürfte die umstrittene 10-H-Regel, die den Bau von Windkraftanlagen in der Nähe von Siedlungen regelt, nicht abgeschafft werden. Der Fokus dürfte stattdessen auf der Sonnenenergie und dem Rückgriff auf Gaskraftwerke liegen. Zum Schutz des Klimas hatte Söder schon in den vergangenen Wochen zum Anpflanzen von Bäumen aufgerufen. (dpa)