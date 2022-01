Anzeige

Berlin.Spieltags der Fußball-Bundesliga verteidigt. Der deutsche Rekordmeister und Titelverteidiger verabschiedete sich am Sonntagabend mit einem 4:1 (2:0)-Sieg bei Hertha BSC in die knapp zweiwöchige Länderspielpause. Corentin Tolisso (25. Minute), Thomas Müller (45.) trafen in der ersten Hälfte im Berliner Olympiastadion. In der Schlussviertelstunde erhöhten Leroy Sané (75.) und Serge Gnabry (79.). Der Hertha gelang nach dem Pokal-Aus unter der Woche gegen den Hauptstadtrivalen 1. FC Union nur ein Tor durch Jurgen Ekkelenkamp (80.) vor 3000 erlaubten Fans. Die Berliner gehen als Tabellen-13. mit nur drei Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang in die Auszeit.

