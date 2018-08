Fussball Bayern-Chef Rummenigge für kürzere Transferperiode Karl-Heinz Rummenigge hat sich für eine kürzere Wechselperiode ausgesprochen. In England etwa schließt das Transferfenster an diesem Donnerstag. „Aus Sicht von Bayern München ist das ein Vorteil. Ich halte es grundsätzlich für eine interessante Alternative, wenn die Liga beginnt, dass der Transfermarkt dicht ist“, sagte der Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters in der Sendung „100% Bundesliga - Fußball bei NITRO“.

Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge des FC Bayern München lächelt. Foto: Andreas Gebert/Archiv

München.Nach dem Ende der Wechselzeit in England fehlt die finanzstärkste Liga auf dem Transfermarkt als Käufer. Verkaufen darf die Premier League noch bis zum 31. August.

„Persönlich würde ich es auch sehr begrüßen, wenn wir ein kürzeres Transferfenster hätten. Drei Monate sind definitiv einen Monat zu lang“, führte Rummenigge aus. „Wir haben das in Europa oft diskutiert - die großen Clubs waren dafür, wer dagegen war, waren die kleinen Clubs. Die haben argumentiert, dass sie, wenn sie sich nicht für die Europa- oder Champions-League qualifiziert haben, aus finanziellen Gründen Spieler verkaufen müssen, und die haben sich dann durchgesetzt auch bei der UEFA.“

Nach der Premier League, aus der Manchester United Interesse an Bayerns Jérôme Boateng haben soll, schließt auch das Transferfenster in Italien früher. Am 17. August ist dort - wie auch in England - vor dem Saisonstart Schluss mit Neuzugängen. Deutschland, Spanien und Frankreich beenden ihre Transferperioden am 31. August.