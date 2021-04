Anzeige

Fussball Bayern-Chef Rummenigge vor Rückkehr in UEFA-Exekutive Karl-Heinz Rummenigge steht kurz vor der Rückkehr ins Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA.

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG, lächelt. Foto: Tom Weller/dpa-Pool/dpa

Montreux.Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München werde als Ersatz von Andrea Agnelli für einen Posten in dem wichtigsten Gremium des Kontinentalverbands vorgeschlagen, teilte die Europäische Club-Vereinigung ECA am Montagabend mit. Der 65-Jährige ist ECA-Ehrenvorsitzender und war bis 2017 Chef des Bündnisses europäischer Clubs. Die ECA verfügt seit 2016 über zwei Sitze in der UEFA-Exekutive.

Bislang hatte Agnelli als Vorsitzender der ECA einen der beiden Posten inne. Der Chef von Juventus Turin gehört mit seinem Club allerdings zu einem der Initatoren für die Super League, die der Champions League der UEFA Konkurrenz machen will.

