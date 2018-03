Landtag Bayern-Ei: Seehofer soll aussagen Horst Seehofer soll am Montag eine Aussage vor dem Untersuchungsausschuss machen. Es geht um die Hintertgründe des Skandals.

Merken

Mail an die Redaktion Horst Seehofer soll am Montag als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss eine Aussage machen. Foto: Michael Kappeler/dpa

München.Der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) soll am kommenden Montag als Zeuge im Untersuchungsausschuss des Landtags zum Bayern-Ei-Skandal aussagen. Seehofer, der am Dienstag als bayerischer Ministerpräsident zurückgetreten war, ist für 13 Uhr geladen. Das geht aus der Terminübersicht des Landtagsamts für kommende Woche hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Der Ausschuss soll die Hintergründe eines Salmonellenskandals im Jahr 2014 aufklären, für den die niederbayerische Firma Bayern-Ei verantwortlich gemacht wird. Die Behörden und die Staatsregierung sehen sich unter anderem mit dem Vorwurf konfrontiert, sie hätten früh von dem Skandal gewusst, die Bevölkerung aber nicht gewarnt. Zuletzt hatten der damals verantwortliche Umweltminister Marcel Huber und die heutige Ministerin Ulrike Scharf als Zeugen aussagen müssen und dort jegliche Mitschuld an dem Skandal vehement zurückgewiesen.

Weitere Artikel aus Bayern lesen Sie hier!