Sicherheit Bayern erhöht Zahl der Polizisten 811 Polizisten werden übers Land verteilt. Ein Rekordwert, sagt Innenminister Herrmann. Ostbayern ist nicht Hauptprofiteur.

Von Christine Schröpf

Die Zahl der Polizisten in Bayern wird aufgestockt. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Die bayerische Polizei bekommt im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 811 neue Beamte. Sie werden quer übers Land verteilt. „Ein Rekordwert“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Mittwoch bei einem Pressetermin in München. „Das wird unsere Polizeidienststellen spürbar entlasten.“ Allein 100 Beamte werden bei der neuen Grenzschutzpolizei ihren Dienst beginnen. Das Polizeipräsidium Oberpfalz erhält 53 neue Polizisten, in Niederbayern geht es um 60 Stellen – Ostbayern zählt damit trotz des großen Grenzgebietes nicht zu den Hauptprofiteuren. Spitzenreiter ist Mittelfranken, wohin 128 Polizisten abgeordnet werden. Schwaben wird wegen des Flughafens Memmingen besonders bedacht – von dort gibt es eine neue Direktfluglinie nach Tel Aviv, für die besondere Sicherheitsvorkehrungen nötig sind. Im Herbst gibt es bei der Personalzuteilung die nächste Chance. Dann wird ein weiteres Mal aufgestockt – es ist dann aber nur ein Kontingent von rund 500 Beamten zu verteilen.

Personalaufstockungen sind Teil des Koalitionsvertrags. „Es ist das Ziel, die Spitzenposition Bayerns bei der inneren Sicherheit weiter auszubauen“, sagte Herrmann. Von 2019 bis 2023 sollen deshalb pro Jahr 500 neue Polizeistellen geschaffen werden – der gesamte Personalstand soll am Ende auf rund 45 000 Beamte anwachsen.

Die Personalsituation bei der Polizei ist angespannt. Die Beamten schieben einen Riesenberg von Überstunden vor sich her. Zum letzten Stichtag im November 2017 hatten sich bereits 2,2 Millionen Überstunden angesammelt. Zudem sind viele Beamte im Ruhestandsalter. Ein wuchtiger Posten. Unter den 811 Zuteilungen im ersten Halbjahr 2019 entfallen allein 541 darauf, in 270 Fällen handelt es sich um komplett neue Stellen.

Asylzahlen weiter rückläufig

Herrmann gab bei dem Termin auch aktuelle Asylzahlen für Bayern bekannt. Die Situation hat sich nach seinen Worten deutlich entspannt. Er prognostizierte, dass sich die Zahl der Asylanträge am Jahresende bei etwa 22 000 einpendeln werden. Das wären 2000 weniger als im vergangenen Jahr – und deutlich weniger als zum Höhepunkt des Flüchtlingszuzugs. 2015 hatte es noch 67 639 Asylanträge gegeben, 2016 waren es rund 82 000. Eine sogenannte Obergrenze für Flüchtlinge hatte im Bundestagswahlkampf 2017 eine große Rolle gespielt hatte – die große Koalition hatte sich am Ende auf einen Korridor zwischen 180 000 bis 220 000. Die Zahl wird nach Herrmanns Worten aber 2019 sicher nicht erreicht.

In Bayern sind derzeit 97 482 Flüchtlinge in Unterkünften untergebracht, bei rund einem Drittel handelt es aber um sogenannte „Fehlbeleger“ – ihr Asyl ist anerkannt, sie haben aber noch keine Wohnung gefunden.

