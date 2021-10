Anzeige

Fussball Bayern-Ersatztorwart Ulreich nimmt Lauftraining wieder auf Ersatztorwart Sven Ulreich hat erstmals seit seiner Knieverletzung wieder am Lauftraining des FC Bayern München teilgenommen.

Mail an die Redaktion Sven Ulreich gestikuliert vor einer Ecke. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

München.Gemütlich joggte der 33-Jährige über den Rasen auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße, wie auf einem am Montag veröffentlichten Bild des deutschen Fußball-Rekordmeisters zu sehen war. „Schön, dich wieder auf dem Rasen zu sehen, Ulle“, schrieben die Münchner auf ihrem Twitter-Kanal. Vor gut einem Monat hatte Ulreich im Training des Bundesligisten eine Innenband-Teilverletzung am rechten Kniegelenk erlitten.

