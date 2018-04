Kriminalität Bayern-Fans auf Heimfahrt attackiert Nach dem Heimspiel wurde ein Bus mit Bayernfans angegriffen. 15 Unbekannte schlugen wahllos auf die Anhänger der Roten ein.

Mail an die Redaktion Ein Polizeiauto steht auf einem Parkplatz. Foto: Georg-Stefan Russew/Archiv

Gremsdorf.Auf der Heimfahrt vom Bundesliga-Spiel des FC Bayern München sind mehrere Fußballfans in Mittelfranken attackiert worden. Einige Bayern-Anhänger waren für eine Pause aus ihrem Reisebus gestiegen, als plötzlich drei Autos mit bis zu 15 Angreifern vorfuhren. Diese griffen wahllos Fans vor und in dem Bus an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Drei Bayern-Fans erlitten bei dem Vorfall in Gremsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) Gesichtsverletzungen. Die Täter konnten am späten Samstagabend unerkannt fliehen. Zunächst war unklar, wer hinter dem Angriff stand. Der FC Bayern München hatte am Samstag mit 5:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen.

