Fussball Bayern feiern 27. Saisonsieg Der deutsche Meister entgeht in Köln einer peinlichen Niederlage. Schalke ist Vizemeister, der HSV darf weiter hoffen.

Von Holger Schmidt und Dietmar Fuchs, dpa

Mail an die Redaktion Bayern München im RheinEnergieStadion: Kölns Jannes Horn (r.) und Bayerns Joshua Kimmich kämpfen um den Ball. Foto: Marius Becker

Köln.Trotz des dritten Eigentors von Pechvogel Niklas Süle in weniger als vier Monaten hat der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München eine peinliche Niederlage verhindert. Vier Tage nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League gewannen die Münchner beim bereits als Absteiger feststehenden Schlusslicht 1. FC Köln nach Rückstand mit 3:1 (0:1) und feierten am 33. Spieltag den 27. Sieg.

Der beim 2:2 am Dienstag bei Real Madrid überragende Nationalspieler Süle traf in der 30. Minute ins eigene Tor. Schon beim 4:2 im Januar gegen Bremen und beim 4:1 im April in Augsburg war dem Innenverteidiger ein solches Missgeschick unterlaufen. James Rodriguez (59.), Robert Lewandowski mit seinem 29. Saisontor (61.) und Corentino Tolisso (78.) drehten das Spiel nach schwacher erster Halbzeit und vermieden im letzten Bundesliga-Auswärtsspiel des am Saisonende in den Ruhestand gehenden Trainers Jupp Heynckes die erste Niederlage beim FC seit 2011. Für Lewandowski war es das 150. Pflichtspieltor für die Bayern im 193. Einsatz.

Der Europa-League-Teilnehmer aus Köln verabschiedete sich nach einer miserablen und frustrierenden Saison mit einer guten Leistung von seinen Fans. Klar ist nun aber schon vor dem letzten Spiel in Wolfsburg: Beim sechsten Abstieg geht der FC zum erst zweiten Mal nach 2004 als Letzter in die 2. Liga.

HSV-Hoffnung lebt trotz Niederlage

Die Entscheidung im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ist auf den letzten Spieltag vertagt. Der Hamburger SV kann trotz der 0:3 (0:1)-Niederlage bei Eintracht Frankfurt weiter auf den Klassenerhalt hoffen, weil auch der VfL Wolfsburg beim 1:4 (0:2) bei RB Leipzig punktlos blieb.

Der HSV hat damit vor dem Saisonfinale am kommenden Samstag weiter zwei Zähler Rückstand auf die Niedersachsen und könnte sich noch in die Relegation retten. Die Hamburger empfangen dann Mönchengladbach, der VfL spielt gegen die bereits abgestiegenen Kölner.

Zittern muss dann auch noch der SC Freiburg. Die Breisgauer liegen nach dem 1:3 (0:1) bei Borussia Mönchengladbach zwar drei Punkte vor dem Tabellen-16. Wolfsburg, haben aber das deutlich schlechtere Torverhältnis. Gerettet ist dagegen der FSV Mainz 05, der überraschend mit 2:1 (2:1) bei Borussia Dortmund gewann und dem BVB und seinem wohl scheidenden Trainer Peter Stöger das letzte Saison-Heimspiel verdarb.

Die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigte auch Hannover 96 durch ein 3:1 (3:0) gegen Hertha BSC. Für die enttäuschenden Berliner sind damit die minimalen Chancen auf die Europa-League-Teilnahme geplatzt.

Schalke ist Vizemeister

Im Kampf um die Europapokal-Startplätze machte der FC Schalke 04 die Qualifikation für die Champions League vorzeitig perfekt. Die Königsblauen gewannen beim FC Augsburg 2:1 (2:1) und sind damit dank der Dortmunder Niederlage auch schon Vizemeister.

1899 Hoffenheim verpasste durch das 0:2 (0:1) im Derby beim VfB Stuttgart, für den Mario Gomez doppelt traf, einen großen Schritt in Richtung Champions League. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann bleibt jedoch dank der besseren Tor-Differenz vor Bayer Leverkusen Vierter, weil die Werkself nicht über ein 0:0 bei Werder Bremen hinauskam.

Bei nun zwei Punkten Rückstand auf Hoffenheim und Leverkusen könnte sogar der Tabellensechste Leipzig am letzten Spieltag noch die Königsklasse erreichen. Dahinter haben Frankfurt, Stuttgart und Gladbach noch die Chance auf den Einzug in die Europa League.

