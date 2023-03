Frauen Bundesliga Bayern-Frauen freuen sich gegen Arsenal auf „Riesen-Fight“ Die seit zwölf Pflichtspielen ungeschlagenen Fußballerinnen des FC Bayern München gehen mit großem Selbstvertrauen und viel Zuversicht ins Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den WFC Arsenal. „Ich glaube, wir sind einfach in einen gewissen Flow gekommen, dass wir Spiele für uns entscheiden - auch wenn es vielleicht einmal von der Leistung her nicht so passt“, sagte Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil vor dem Duell in der Allianz Arena am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) mit dem Club aus London. „Aber klar ist auch: Champions League ist noch einmal ein anderes Niveau als vielleicht manche Ligaspiele.“

Mail an die Redaktion Bayerns Sarah Zadrazil gestikuliert auf dem Spielfeld. Foto: Angelika Warmuth/Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

München.Arsenal habe eine extrem hohe Qualität, betonte Zadrazil einen Tag vor dem Kräftemessen. „Es ist so ein bisschen 50:50“, schätzte die österreichische Nationalspielerin die Chancen der Bayern-Frauen auf einen Einzug ins Halbfinale ein. Die 30-Jährige freue sich auf einen „Riesenfight“. „Ich glaube schon, dass für uns einiges möglich ist in diesem Jahr.“ In der vergangenen Saison waren die Münchnerinnen im Viertelfinale an Paris Saint-Germain gescheitert.