Champions League Bayern-Frauen im Viertelfinale gegen Arsenal Die Fußballerinnen des FC Bayern München wollen im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League den Grundstein für den Einzug in die nächste Runde legen. Die deutschen Vizemeisterinnen treffen am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena auf den WFC Arsenal und hoffen auf mehr als 20.000 Zuschauer im Stadion.

dpa

Mail an die Redaktion Sydney Lohmann (r) von München und Pauleta von Lissabon kämpfen um den Ball. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Beide Mannschaften dürften sich in dem Duell auf Augenhöhe begegnen. Während die Bayern-Frauen in der Bundesliga derzeit hinter dem VfL Wolfsburg den zweiten Platz belegen, stehen der Club aus London in einem engen Meisterschaftsrennen in England auf Rang vier.