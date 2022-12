Champions League Bayern-Frauen vor mindestens 20.000 Fans gegen FC Barcelona

Die Fußballerinnen des FC Bayern München werden in der Champions League gegen den FC Barcelona die Unterstützung einer Rekordkulisse bekommen. Wie der Verein am Montag mitteilte, wurde für das Gruppenspiel in der Allianz Arena bereits am Wochenende die Marke von 20.000 verkauften Tickets durchbrochen. Der bisherige vereinsinterne Rekordwert der Bayern-Fußballerinnen lag bei 13.000 Zuschauern im Champions-League-Hinspiel im März gegen Paris Saint-Germain.

dpa