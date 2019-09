Kabinett Bayern führt „Großelterntag“ ein Zu Ehren von Oma und Opa gibt es in Bayern nun einen eigenen Tag. Er wird am zweiten Sonntag im Oktober gefeiert.

Mail an die Redaktion Am zweiten Sonntag im Oktober sollen künftig Oma und Opa gewürdigt werden. Symbolfoto: Westend61/Wolfgang Weinhäupl

München.Den bayerischen Großelterntag hat das Kabinett am Dienstag beschlossen - auf Initiative von Ministerpräsident Markus Söder, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (beide CSU) nach der Kabinettssitzung betonte. „Eine wirklich sympathische und wichtige Entscheidung“, sagte Herrmann. Bayern habe nun als erstes Bundesland einen solchen Ehrentag.

Zweiter Sonntag im Oktober

„Am zweiten Sonntag im Oktober würdigen wir Oma und Opa, die so viel leisten für ihre Kinder und Enkel“, schrieb Söder selbst auf Twitter. Erstmals soll der „Großelterntag“ am 13. Oktober begangen werden, und zwar mit Familien aus ganz Bayern mit einem Familienfest in München.

Ausdruck der Generationensolidarität

„Wir wollen damit den hohen Stellenwert der Großeltern in einer Familie würdigen“, sagte Herrmann - er verglich die Initiative mit dem Muttertag. Man wolle damit schlichtweg ein Stück Generationensolidarität zum Ausdruck bringen, erklärte er.

