Parteien Bayern für anderen CSU-Minister im Bundesressort Verkehr Eine große Mehrheit der Bayern fordert einer Umfrage zufolge, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer durch einen anderen CSU-Politiker zu ersetzen.

Mail an die Redaktion Andreas Scheuer wartet auf den Beginn der Sitzung des Bundeskabinetts im Kanzleramt. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archiv

Berlin.Knapp 72 Prozent der Menschen in Scheuers Heimatbundesland sprachen sich dafür aus, wie die „Augsburger Allgemeine Zeitung“ (Donnerstag) unter Berufung auf eine repräsentative Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey schreibt. Nur 13,5 Prozent der befragten Bayern waren demnach dagegen, dass CSU-Chef Markus Söder Scheuer durch einen anderen CSU-Minister ersetzt. Die übrigen Befragten waren unentschieden.

Söder will eine Neubesetzung von Ministerposten in Berlin und hat auch einen Wechsel der CSU-Minister in der Bundesregierung nicht ausgeschlossen. Als richtigen Zeitpunkt für die Kabinettsumbildung sieht Söder bereits den Sommer 2020. Scheuer muss sich in einem Untersuchungsausschuss zum Maut-Debakel verantworten.

Söder hatte bereits zum Jahresauftakt eine Umbildung und Verjüngung des schwarz-roten Bundeskabinetts und eine Neuaufstellung bis Mitte des Jahres gefordert - nötig sei eine „Zukunftsmannschaft“ für die Zeit nach der Bundestagswahl. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer schloss dies nicht aus und nannte Söders Idee „eine Möglichkeit“. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ließ dagegen wiederholt ausrichten, sie arbeite gut und gerne mit ihren Ministern zusammen. Auch die SPD sieht bei ihren Ministern keinen Veränderungsbedarf.