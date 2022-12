Champions League Bayern-Fußballerinnen empfangen Barcelona vor Rekordkulisse

Mit der Unterstützung einer Münchner Rekordkulisse wollen die Fußballerinnen des FC Bayern in der Champions League gegen den FC Barcelona die Überraschung schaffen. Die deutschen Vizemeisterinnen empfangen das katalanische Top-Team in der Allianz Arena am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) vor über 20.000 Fans. Das Hinspiel vor zwei Wochen hatten die Spanierinnen mit 3:0 gewonnen.

dpa