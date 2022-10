Champions-League Bayern-Fußballerinnen mit „voller Energie“ gegen Rosengard Die Fußballerinnen des FC Bayern München denken vor dem Auftakt der lukrativen Champions-League-Gruppenphase noch nicht an ihren großen Königsklassen-Auftritt in der Allianz Arena Anfang Dezember. „Das Spiel gegen Barcelona ist noch weit weg. Und wenn du dein Trikot anziehst, ist egal, wie groß die Fußball-Bühne ist“, sagte Bayern-Trainer Alexander Straus vor dem Heimspiel gegen die Schwedinnen des FC Rosengard auf dem Bayern-Campus am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN).

Mail an die Redaktion Münchens Sydney Lohmann und Real Sociedads Allegra Poljak kämpfen um den Ball. Foto: Ulrich Gamel/Ulrich Gamel/Kolbert-Press/dpa

München.In den Skandinavierinnen erwartet der Fußball-Lehrer eine Mannschaft mit viel Erfahrung. „Ein Team, das es gewohnt ist, zu gewinnen. Das wird ein harter Gegner. Wir müssen unsere volle Energie in das Spiel legen“, forderte Straus.

Die Münchnerinnen sind in der Gruppe D hinter Top-Favorit Barcelona erster Anwärter auf den Einzug in die K.o.-Runde. Benfica Lissabon ist der weitere Gegner der Bayern-Spielerinnen um Torjägerin Lea Schüller und Kapitänin Lina Magull. In der vergangenen Saison verlor der deutsche Vize-Meister, der in der Champions League noch nie den Titel holen konnte, im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain.