Bundesliga Bayern-Fußballerinnen nach 1:0 auf Meisterkurs

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Das Team von Trainer Alexander Straus besiegte am drittletzten Spieltag der Bundesliga den Tabellenvierten TSG 1899 Hoffenheim dank eines Kopfballtreffers von Nationalstürmerin Lea Schüller (26. Minute) mit 1:0 (1:0). Damit bauten die Münchnerinnen vor 2500 Zuschauern am ausverkauften Bayern-Campus ihren Vorsprung auf den Dauerrivalen VfL Wolfsburg auf vier Punkte aus.

dpa