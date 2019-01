Fussball Bayern-Fußballerinnen verlängern Vertrag mit Wenninger Die Fußballerinnen des FC Bayern haben den Vertrag mit der österreichischen Nationalspielerin Carina Wenninger bis zum Sommer 2021 verlängert.

Mail an die Redaktion Carina Wenninger beim offiziellen Fototermin von FC Bayern München für die Saison 2010-11. Foto: FC Bayern München/www.fcb-ff.de/Archiv

München.Die Co-Spielführerin kam bereits 2007 aus Graz nach München und ist damit die dienstälteste Bayern-Spielerin in der Historie des Vereins. „Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl, sportlich hat sich in den letzten Jahren bei uns einiges getan und wir haben uns permanent weiterentwickelt. Diesen Weg möchte ich mit der Mannschaft sehr gerne weitergehen“, erklärte die 27 Jahre alte Abwehrspielerin am Mittwoch. Wenninger bestritt bisher 214 Pflichtspiele für den FC Bayern.