Fussball Bayern-Fußballerinnen: Vertrag von Dallmann verlängert Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den Vertrag von Nationalspielerin Linda Dallmann vorzeitig bis zum Sommer 2023 verlängert.

Die Nationalspielerin Linda Dallmann läuft mit dem Ball am Fuß. Foto: David Inderlied/dpa/Archivbild

München.„Ich freue mich sehr, dass meine Vertragsverlängerung geklappt hat und will der Mannschaft mit allem, was ich habe, weiterhelfen“, erklärte die 25 Jahre alte Offensivspielerin am Freitag.

Dallmann war im Sommer 2019 von der SG Essen-Schönebeck nach München gewechselt und hatte sich zunächst bis Ende Juni 2021 vertraglich gebunden. „Sie ist eine sehr wichtige Spielerin für uns und hat diese Saison bereits gezeigt, welch bedeutenden Platz sie in der Mannschaft einnimmt“, sagte Trainer Jens Scheuer.