Bundesliga Bayern-Fußballerinnen wollen an Spitze: „Müssen gewinnen“

Die Fußballerinnen des FC Bayern München wollen mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. „Es ist für uns ein enorm wichtiges Spiel und wir müssen gewinnen, das wissen wir“, sagte Defensivspielerin Glódís Perla Viggósdóttir vor dem Duell gegen das Team aus Niedersachsen am Samstag in München (17.55 Uhr/ARD und Magenta Sport). Mit einem Erfolg würde die Mannschaft von Trainer Alexander Straus sechs Spieltage vor Saisonende die Tabellenführung in der Bundesliga übernehmen.

dpa