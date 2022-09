Champions League Bayern gegen Barça mit Sabitzer: Müller setzt auf „Extra-PS“

Julian Nagelsmann setzt im Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen den FC Barcelona um Weltfußballer Robert Lewandowski im Mittelfeld wieder auf Marcel Sabitzer. Sabitzer wird an der Seite von Joshua Kimmich auflaufen, wie der Coach am Montag ankündigte. Leon Goretzka, der beim 2:2 am Samstag gegen den VfB Stuttgart erstmals nach seiner Knie-Operation wieder in der Startelf stand und durchspielte, rückt auf die Ersatzbank.

dpa