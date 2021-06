Anzeige

Wetter Bayern: Gewitter und Starkregen erwartet Zur Mitte der Woche muss man sich erneut auf Unwetter einstellen. Bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter werden erwartet.

In Ostbayern wird es ungemütlich.

München.Lokal sind Unwetter mit heftigem Starkregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München mitteilte. Von Mittwochmittag an können in kurzer Zeit bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, in Extremfällen sogar bis zu 60 Liter. Auch Hagel und Sturmböen seien möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 26 Grad.

In der Nacht wird es leichter

In der Nacht zum Donnerstag sollen die Gewitter im Norden des Landes nachlassen. Südlich der Donau seien aber weiter Schauer und einzelne Gewitter möglich. Tagsüber sei das Wetter dann von einem Mix aus Sonne und Wolken geprägt. An den Alpen und im Alpenvorland bleibt es aber regnerisch. Die Meteorologen erwarten hier auch Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 27 Grad.

Über 150 Wetter-Einsätze

In den vergangenen Tagen hatte es im Freistaat immer wieder teils heftige Gewitter gegeben. Vom Main bis zu den Alpen wurden in vielen Orten Keller und Straßen überflutet, Blitze richteten Schäden an. Die Feuerwehren waren in einigen Regionen Bayerns im Dauereinsatz. Am Dienstag hatte es etwa in Nürnberg ein schweres Unwetter gegeben. In mehreren Unterführungen blieben Fahrzeuge im Wasser stecken. Die Feuerwehren seien an über 165 Stellen im Einsatz gewesen, hieß es.(dpa)