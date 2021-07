Anzeige

Wetter Bayern: Gewitter weiterhin möglich Zum Wochenstart bleibt es stark bewölkt mit einzelnen Gewittern, wobei es überwiegend in Alpennähe zu Unwettern kommen kann.

Ein Blitz entlädt sich hinter dunklen Wolken.

München.Die Sonne zeigt sich am Montag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur wenig. Die Temperaturen liegen bei maximal 22 bis 27 Grad.

Nachdem es am Wochenende in Teilen Bayerns starke Gewitter gab, hat der Deutsche Wetterdienst für die neue Woche die Unwetterwarnungen aufgehoben. Besonders in Oberbayern hatten die Menschen mit dem Starkregen zu kämpfen: Eine Mure hatte laut Polizei eine Straße nahe Rosenheim mit Schlamm verschüttet, Bäume waren umgestürzt und Straßen und Keller geflutet worden.

In den Landkreisen Weilheim-Schongau, Bad Tölz und Garmisch-Partenkirchen gab es insgesamt über 100 unwetterbedingte Einsätze, wie die Feuerwehr am Sonntagabend mitteilte. Zwei Menschen waren leicht verletzt worden, als ein Baum auf ihr Auto fiel.

Schwere Sturmböen bis zu 100 Km/h

Am Montag soll es nach Angaben des DWD vor allem im Süden örtliche Schauer und vereinzelt Gewitter geben. In der Nähe der Alpen bestehe nachmittags erhöhte Unwettergefahr mit heftigem Starkregen um die 40 Liter pro Quadratmeter und mit drei Zentimer großen Hagelkörnern. Auch schwere Sturmböen bis zu 100 Kilometer pro Stunde können die Meteorologen nicht ausschließen.

Etwas sonniger soll es am Dienstag werden, wobei es immer noch bewölkt bleibt. Das Schauer- und Gewitterrisiko ist nach der Prognose bayernweit gering, nur an den Alpen und im angrenzenden Vorland bleibt es erhöht. Es soll Temperaturen bis zu 28 Grad geben bei einem mäßigen Wind aus Südwest. (dpa)