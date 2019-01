Fussball Bayern hält mit Sieg gegen Stuttgart Abstand zu BVB Mit einem 4:1 (1:1)-Pflichtsieg gegen den VfB Stuttgart hat Bayern München in der Fußball-Bundesliga seinen Sechs-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund verteidigt.

Mail an die Redaktion Emiliano Insúa (l.) von Stuttgart und Serge Gnabry von Bayern kämpfen um den Ball. Foto: Tobias Hase

München.Der Rekordmeister setzte sich am Sonntag vor 75 000 Zuschauern durch einen Treffer von Thiago (5. Minute), ein VfB-Eigentor von Christian Gentner (55.) sowie die Tore von Leon Goretzka (71.) und Robert Lewandowski (84.) durch. Anastasios Donis erzielte für die Gäste das 1:1 (26.). Der BVB, der am Samstag mit dem 5:1 gegen Hannover 96 vorgelegt hatte, führt mit 48 Punkten vor den Bayern (42). Stuttgart bleibt mit 14 Punkten auf Relegationsplatz 16 in akuter Abstiegsgefahr.