Wetter Bayern hat die meisten Blitze 1,06 Millionen Mal blitzte es über dem Freistaat. Bayern ist damit in diesem Sommer das blitzreichste Bundesland gewesen.

Am häufigsten blitzte es diesen Sommer in Bayern. Foto: Robert Michael/Archivbild

München.Bayern ist diesen Sommer das Bundesland mit den meisten Blitzen gewesen. 1,06 Millionen Mal blitzte es von Juni bis August über dem Freistaat, wie das Münchner Blitzortungsunternehmen nowcast am Dienstag mitteilte.

Das sei gut ein Viertel aller Blitze über Deutschland gewesen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Niedersachsen mit 503 000 und Brandenburg mit 469 000 Entladungen.

An 76 von 92 Tagen sei in Deutschland mindestens ein Blitz registriert worden, so das Unternehmen. Mit knapp 4,4 Millionen Entladungen habe es heuer aber im Sommer weniger geblitzt als in den Vorjahren. „Aufgrund der langen Hitzewelle und der trockenen Witterung entstanden vor allem im Juni deutlich weniger Gewitter als üblich“, erklärte Geschäftsführer Richard Fellner.

Die meisten Gewittertage gab es in den Alpen - hier liegt der Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit 29 an der Spitze. Bei der Blitzdichte lag unter den Landkreisen Potsdam-Mittelmark in Brandenburg mit 45 Blitzen pro Quadratkilometer vorn, in Bayern lagen Günzburg (35) und Ebersberg (33) an der Spitze.

Das Unternehmen misst nach eigenen Angaben die elektromagnetische Strahlung von Blitzen mit Sensoren, die im Abstand von 150 bis 250 Kilometer verteilt sind. Die Strahlung eines Blitzes erreicht die Sensoren zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Daraus lasse sich die geografische Position des Blitzes berechnen. (dpa)