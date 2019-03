Fussball Bayern hofft auf Tabellenspitze: Augsburg muss nach Leipzig Im Titelkampf der Fußball-Bundesliga kann sich der FC Bayern München am morgigen Samstag (15.

Augsburgs Trainer Manuel Baum kratzt sich am Kopf. Foto: Patrick Seeger/Archiv

München.30 Uhr) aus eigener Kraft an die Tabellenspitze setzen. Der Tabellenzweite, derzeit punktgleich mit Spitzenreiter Borussia Dortmund, empfängt bei der Generalprobe vor dem Champions-League-Rückspiel gegen den FC Liverpool den auswärtsstarken VfL Wolfsburg.

Vor dem 25. Spieltag liegt der deutsche Rekordmeister nur noch zwei Tore hinter dem BVB zurück. Die Dortmunder spielen zeitgleich gegen den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart. Im Fokus stehen in der Münchner Allianz Arena die Bayern-Profis Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller, die in dieser Woche von Bundestrainer Joachim Löw aus der deutschen Nationalmannschaft ausgebootet wurden.

Der 1. FC Augsburg will den Schwung des Sieges gegen Dortmund mit in das Spiel am morgigen Samstag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig nehmen. Dabei muss Trainer Manuel Baum mehrere Ausfälle verkraften, unter anderem von Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw und Torjäger Alfred Finnbogason.

Der Tabellenletzte 1. FC Nürnberg tritt erst am Sonntag (15.30 Uhr) auswärts gegen 1899 Hoffenheim an.