Basketball Bayern holen Nationalspieler Wimberg aus Chemnitz

Basketball-Nationalspieler Niklas Wimberg spielt künftig für Vizemeister FC Bayern München. Wie der fünfmalige deutsche Meister am Sonntag mitteilte, unterschrieb der 26 Jahre alte Power Forward in München einen Zweijahresvertrag bis 2024. In den vergangenen drei Spielzeiten hatte Wimberg in der Bundesliga für die Niners Chemnitz gespielt.

dpa