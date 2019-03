Fussball Bayern-Jungstürmer Davies erleidet leichte Bänderdehnung Bayern Münchens Nachwuchsstürmer Alphonso Davies muss verletzungsbedingt eine kurze Pause einlegen.

Mail an die Redaktion Alphonso Davies vom FC Bayern München spielt den Ball. Foto: Matthias Balk/Archiv

München.Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, hat sich der 18-jährige Kanadier beim 6:0 gegen den FSV Mainz 05 eine leichte Bänderdehnung im rechten Knie zugezogen. Damit verpasst der Jung-Nationalspieler, dem einige Tage Ruhe verordnet wurden, auch das Länderspiel Kanadas gegen Französisch-Guayana am Sonntag in Vancouver. Davies hatte gegen Mainz sein erstes Bundesligator für den FC Bayern erzielt.