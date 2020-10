Anzeige

Fussball Bayern kann gegen Köln wieder mit Goretzka und Müller planen Der FC Bayern kann für das Auswärtsspiel gegen den 1.

Mail an die Redaktion Münchens Leon Goretzka am Ball. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.FC Köln wieder mit Leon Goretzka planen. Goretzka, der beim 2:1 in der Champions League gegen Lokomotive Moskau wegen Wadenproblemen zur Halbzeit ausgewechselt worden war, soll am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder auflaufen können. „Ich denke, dass alle dabei sein können“, sagte Trainer Hansi Flick am Freitag.

Außer Goretzka war auch Thomas Müller in der Fußball-Königsklasse vorzeitig ausgewechselt worden. Nach seinen vor dem Spiel in Moskau beklagten muskulären Problemen dürfte er in Köln aber wieder zur Verfügung stehen. Angesprochen auf das Fehlen von Goretzka, Joshua Kimmich, Niklas Süle und Lucas Hernández beim Donnerstag-Training wies Flick auf die Regeneration der Spieler hin. Ausfälle für das Wochenende befürchtet er bei ihnen nicht.

Fehlen werden weiterhin die Langzeitverletzten Alphonso Davies und Tanguy Nianzou. Corentin Tolisso muss noch einmal rot-gesperrt zuschauen.