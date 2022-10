Champions League Bayern-Kantine: Mittlerweile auch „Chia-Samen und Quinoa“

Nationalspieler Thomas Müller hat den Wandel der Ernährung in seiner fast anderthalb Jahrzehnte langen Karriere als Profifußballer hervorgehoben. „Es ist schon alles gesünder geworden. In den Soßen ist nicht mehr ein Halbpfund Butter drin, es ist weniger fettig, weniger zuckerreich. Die Küche ist leistungssportgerechter geworden, weil man versucht, an jeder Stellschraube zu drehen“, sagte der 33-Jährige in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ (Mittwoch) vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern München bei Viktoria Pilsen.

dpa