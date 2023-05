Bundesliga Bayern-Kapitän Neuer nach Trainingscomeback: Ratet mal...

Nationaltorhüter Manuel Neuer feilt weiter an seinem Comeback. „Ratet mal, wer wieder auf dem (Trainings) Platz ist!“, schrieb der Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München am späten Donnerstagabend auf Instagram. Der 37-Jährige absolviert seit dieser Woche erstmals seit seinem Beinbruch individuelle, torwartspezifische Übungen auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße. „Ich bin zufrieden. Wir setzen uns keinen Zeitplan. Ich versuche, alles auszureizen, das Maximum rauszuholen, damit ich weiterkomme und es möglichst schnell vorwärtsgeht“, sagte Neuer nach einer Einheit mit Torwarttrainer Michael Rechner in einer Vereinsmitteilung.

dpa