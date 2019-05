Fussball Bayern-Kapitän Neuer rechnet mit Comeback im DFB-Pokalfinale Kapitän Manuel Neuer glaubt an einen Einsatz für den FC Bayern München im DFB-Pokalfinale in einer Woche in Berlin.

Mail an die Redaktion Torwart Manuel Neuer von München steht auf dem Platz. Foto: Sven Hoppe/Archivbild

München.„Ich gehe davon aus, dass ich gegen Leipzig wieder im Tor stehen werde, wenn alles gut geht jetzt diese Woche“, sagte der 33 Jahre alte Fußball-Nationaltorhüter am Samstagabend nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft.

Neuer konnte nach seiner Wadenverletzung am letzten Spieltag der Bundesligasaison beim Münchner 5:1 gegen Eintracht Frankfurt noch nicht wieder mitwirken. Der Schlussmann hatte sich am 14. April beim Auswärtssieg in Düsseldorf einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Fünf Bundesligapartien und das Pokal-Halbfinale gegen Werder Bremen hat die Münchner Nummer 1 seitdem verpasst.