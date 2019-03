Verkehr Bayern kaum von Flugverbot betroffen Das Flugverbot für die Boeing 737 Max hat bislang keine Auswirkungen auf den Betrieb an den Flughäfen München und Nürnberg.

Mail an die Redaktion Ein Flugzeug vom Typ Boeing 737 Max 8 steht auf einer Außenfläche des Fertigungswerks von Boeing. Foto: Ted S. Warren

München.Das europäische Flugverbot für den Flugzeugtypen Boeing 737 Max hat bisher keine Folgen für die Flüghäfen München und Nürnberg. Am Airport der Landeshauptstadt habe es bisher keine Ausfälle und Verspätungen gegeben, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Bis zur Anweisung der Behörden setzten demnach drei Fluggesellschaften diesen Flugzeugtyp ein. Insgesamt sollten diese Maschinen an Deutschlands zweitgrößtem Drehkreuz bei drei Flügen pro Woche sowie bei einem Einzelflug im Laufe des Monats genutzt werden.

Boeing 737 Max landete ab und zu in Nürnberg

In Nürnberg seien von dem Start- und Landeverbot für das Modell des US-Flugzeugbauers keine regelmäßigen Verbindungen betroffen, sagte ein Sprecher des Flughafens. In der Vergangenheit sei die Boeing 737 Max ab und zu in der fränkischen Stadt gelandet.

Bei Abstürzen des gleichen Typs waren innerhalb weniger Monate in Indonesien und Äthiopien insgesamt mehr als 340 Menschen ums Leben gekommen. Die europäische Luftfahrtbehörde EASA hatte am Dienstagabend den gesamten europäischen Luftraum für Maschinen des Boeing-Typs gesperrt. Davor hatten bereits China und andere Staaten mit Verboten reagiert.

Neue Erkenntnisse zum Absturz

Auch in den USA ist ein Großteil der weltweiten Flotte des Flugzeugtyps vorübergehend lahmgelegt. Die US-Luftfahrtbehörde FAA begründete das Verbot am Mittwoch (Ortszeit) mit neuen Erkenntnissen zum Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien, die auf Ähnlichkeiten zum Crash eines baugleichen Flugzeugs im vergangenen Oktober in Indonesien hinwiesen. Diese Informationen erforderten weitergehende Untersuchungen, ob es sich möglicherweise um dieselbe Absturzursache gehandelt habe, hieß es in einer Dringlichkeits-Anordnung der FAA.

Die FAA stellt sich auf eine längere Stilllegung der Maschinen des Typs Boeing 737 Max ein. Er rechne mit einer Wiederaufnahme der Flüge „innerhalb von ein paar Monaten“, sagte der amtierende Behördenchef Daniel Elwell vor Journalisten, wie unter anderem das „Wall Street Journal“ in der Nacht zum Donnerstag berichtete.

Schon vor den USA hatten Europa, weite Teilen Asiens und zuletzt Kanada die Boeing 737 Max mit einem Startverbot belegt. Mit dem Verbot in den USA stehen inzwischen mehr als 310 Maschinen am Boden. Der US-Luftfahrtkonzern Boeing empfahl am Mittwoch als Vorsichtsmaßnahme ein vorübergehendes Startverbot für alle 371 Flugzeuge der Baureihe 737 Max weltweit.

In der FAA-Anordnung heißt es, die Untersuchungen am Wrack der Maschine hätten am Mittwoch neue Informationen zutage gefördert. Gekoppelt mit Satellitendaten zur Flugbahn nach dem Start der Ethiopian-Airlines-Maschine in Addis Abeba wiesen sie „einige Ähnlichkeiten“ zum Absturz in Indonesien auf. Elwell habe beschlossen, „dass eine Gefahr mit Bezug zur Sicherheit bei der kommerziellen Luftfahrt besteht“.

