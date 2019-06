Landtag Bayern: Keine Korrektur bei Mathe-Abi Der Bewertungsschlüssel für die viel diskutierte Prüfung werde nicht nachträglich korrigiert, erklärt der Kultusminister.

München.Der Bewertungsschlüssel für die Matheabitur-Prüfungen wird in Bayern trotz aller Proteste nicht nachträglich korrigiert. „Das ist jetzt fix“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Nachdem das Ministerium mehr als 50 Prozent der Noten gesichtet habe, sei klar, dass der Abi-Durchschnitt insgesamt im üblichen Schwankungsbereich der vergangenen fünf Jahre liege. „Deshalb werden wir nicht in den Bewertungsmaßstab eingreifen.“

In den vergangenen Jahren hatte der Abiturschnitt in Bayern bei rund 2,3 gelegen. Wie der bayernweite Abitur-Schnitt heuer ausfalle, könne aber noch nicht gesagt werden, sagte Piazolo. Nach seinen Angaben werden die Erfahrungen und Kritikpunkte der Schüler aus diesem Jahr aber dennoch nicht einfach ungehört verhallen. „Natürlich werden wir das Abitur noch mal nachbereiten, um aus den jetzt gemachten Erfahrungen für die Zukunft zu lernen“, betonte der Minister.

Nach der Mathe-Prüfung hatten Schüler in zwölf Bundesländern aus Protest Petitionen im Internet gestartet. Im Freistaat wurden vor allem die Textlastigkeit und Anzahl der Unteraufgaben bemängelt. Das Saarland, Bremen und Hamburg hatten angekündigt, den Bewertungsschlüssel zu verändern.