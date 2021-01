Anzeige

Fussball Bayern-Kollegen machen Scherze über Comans Kopfball-Angst Bayern Münchens Außenstürmer Kingsley Coman spielt den Ball nicht gerne mit dem Kopf.

Mail an die Redaktion Bayern Münchens Kingsley Coman (l) köpft das 1:0 im Spiel in Lissabon. Foto: Manu Fernandez/Pool AP/dpa/Archivbild

München.Der französische Fußball-Nationalspieler sagte der „Bild“: „Es ist halt so, dass ich bei Kopfbällen Angst habe und die Mitspieler darüber Scherze machen.“ Bei seinem Tor zum Champions-League-Sieg gegen Paris Saint-Germain habe er nicht hingeschaut: „Man kann das auf den Bildern sehen. Beim Kopfball habe ich die Augen geschlossen. Das kommt instinktiv, es ist ein natürlicher Reflex.“

Er versuche, die Augen „offen zu halten, aber im letzten Moment habe ich immer diesen Reflex“. Coman hatte am 23. August nach Flanke von Joshua Kimmich in der 59. Minute das einzige Tor des Endspiels in Lissabon erzielt.